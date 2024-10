361magazine.com - Grande Fratello, Javier frena Yulia: “Scendiamo con i piedi per terra”

(Di venerdì 11 ottobre 2024)pensa in: cosa accadrà fuori dal reality show? L’opinione della gieffina viene stroncata dada diverse puntate si ritrova al centro di alcuni battibecchi con Jessica Morlacchi a causa del suo inaspettato avvicinamento al giovane e bello Giglio.però essendo fidanzata fuori, continua a viversi la sua esperienza in Casa da single. Scatteranno scintille tra i due? O è una semplice amicizia? Leggi anche, il piano strategico di Jessica: “Facciamo uno scoop” Ecco cosa è emerso in Casaha iniziato a pensare a cosa accadrà alla sua vita subito dopo l’uscita dal reality show di Mediaset. La gieffina stando a quanto riporta Novella2000 ha esordito: “Non potrai andare in giro come prima. Non sarai la persona di prima. Sei comunque uscita da un programma abbastanza seguito.