Terrore sul volo per Roma, turbolenza "mai vista prima". Infarto per un passeggero, urla e pianti (Di giovedì 10 ottobre 2024) urla, pianti e un passeggero colto da Infarto. Terrore nei cieli italiani: l'aereo, in fase di atterraggio, ha incontrato forti turbolenze a causa di una tempesta. Il velivolo ha iniziato a "ballare" e a bordo si è scatenato l'inferno. Scioccante il racconto fatto da una delle persone che viaggiavano sul volo Colonia-Roma. L'aereo, partito dalla Germania, era arrivato quasi a destinazione. Fino ad allora era filato tutto liscio, ma quando si stava preparando per atterrare allo scalo di Fiumicino è scoppiato il caos. A descrivere quei momenti è stata un'imprenditrice delle Marche, abituata a viaggiare in aereo. La donna ha spiegato di non aver mai vissuto prima un'esperienza simile. Leggi anche: "Tutto da rifare". Processo del Mottarone, si riparte da zero

Terrore sul volo per Roma - turbolenza "mai vista prima". Infarto per un passeggero - urla e pianti - Urla, pianti e un passeggero colto da infarto. Il velivolo ha iniziato a "ballare" e a bordo si è scatenato l'inferno. Leggi anche: "Guardate bene la tastiera". Il volo sul quale si era imbarcata doveva atterrare alle 13:50 a Fiumicino. . La donna ha cercato di mettersi in contatto con la propria famiglia: "Eravamo talmente vicini a terra che i nostri smartphone trovavano la linea e io ...

