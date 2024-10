Sarzana, la scuola va sott’acqua. Il tetto non ha retto: aule e corridoi allagati (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sarzana (La Spezia), 10 ottobre 2024 – Secchi e bacinelle hanno salutato l’arrivo a scuola dei ragazzi, docenti e personale in servizio all’istituto superiore “Parentucelli Arzelà“ di Sarzana. Un “tappeto“ di pioggia alto un palmo ha reso impraticabili i corridoi o comunque particolarmente pericolosi. La pioggia dello scorso pomeriggio e della notte è filtrata dal soffitto e inevitabilmente si è scaricata per ore sulle scale e in alcune aule. La brutta sorpresa mattutina ha costretto il personale a tamponare il disagio sistemando alcune soluzioni di fortuna rimediando alcune bacinelle e cestini raccoglitori della carta. Una condizione davvero di forte disagio per tutti ma anche una forte sorpresa. Il tetto infatti era stato sistemato proprio nel corso dell’estate con tanto di sopralluogo eseguito dalla Provincia a pochi giorni dell’inizio della stagione scolastica. Lanazione.it - Sarzana, la scuola va sott’acqua. Il tetto non ha retto: aule e corridoi allagati Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)(La Spezia), 10 ottobre 2024 – Secchi e bacinelle hanno salutato l’arrivo adei ragazzi, docenti e personale in servizio all’istituto superiore “Parentucelli Arzelà“ di. Un “tappeto“ di pioggia alto un palmo ha reso impraticabili io comunque particolarmente pericolosi. La pioggia dello scorso pomeriggio e della notte è filtrata dal soffitto e inevitabilmente si è scaricata per ore sulle scale e in alcune. La brutta sorpresa mattutina ha costil personale a tamponare il disagio sistemando alcune soluzioni di fortuna rimediando alcune bacinelle e cestini raccoglitori della carta. Una condizione davvero di forte disagio per tutti ma anche una forte sorpresa. Ilinfatti era stato sistemato proprio nel corso dell’estate con tanto di sopralluogo eseguito dalla Provincia a pochi giorni dell’inizio della stagione scolastica.

