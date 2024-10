Ilfoglio.it - L'esercito israeliano colpisce basi Unifil in Libano: due sono italiane

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Le forze armate israeliane hanno colpito tredella missionenel sud del, due delle quali. Due caschi blu indonesianirimasti feriti, ma secondo quanto riporta l'Organizzazione delle nazioni unite le loro condizioni nongravi. Non risultano feriti soldati italiani.è la Forza di Interposizione indelle Nazioni Unite creata il 19 marzo 1978 in seguito alla guerra contro Israele da parte del. Il suo lo scopo era quello di creare una fascia di sicurezza all'interno del territorio libanese e di disarmare Hezbollah. "Qualsiasi attacco deliberato alle forze di peacekeeping costituisce una grave violazione del diritto internazionale umanitario", ha afferma l'Onu in una nota in cui dà notizia dell'attacco.