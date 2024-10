Tarantinitime.it - Incontro tra la Provincia di Taranto, la dirigente scolastica dell’Istituto “Liside-Cabrini” e una rappresentanza dei genitori degli studenti

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoSi è tenuto ieri mattina untra ilall’Edilizia, l’arch. Pantaleo De Finis, il Capo di Gabinetto delladi, il dott. Luca Steffensen, e la, prof.ssa Anna Bruno, insieme ad alcuni rappresentanti deialunni. Gli importanti lavori di ristrutturazione finanziati con i fondi del PNRR, del plesso di Via Lago di San Giuliano hanno portato alla dislocazione di alcune classi” presso l’edificio scolastico ex “Acanfora” e la sede”, entrambe in Via Dante, provocando una restrizione momentaneaspazi utilizzati dagli. Durante la riunione sono state valutate alcune proposte per una nuova e più funzionale distribuzione delle aule, convertendo e rifunzionalizzando alcuni spazi ad oggi dedicati ai laboratori.