Giro di Lombardia 2024 Alaphilippe non ci sarà

Roma, 10 ottobre 2024 - Finisce così, senza l'attesissimo ultimo ballo, l'ultradecennale storia tra la Soudal Quick-Step e Julian Alaphilippe, costretto a rinunciare al Giro di Lombardia 2024 a causa delle conseguenze della caduta occorsa ai Mondiali di Zurigo 2024. La carriera alla Soudal Quick-Step di Alaphilippe L'ultima Classica Monumento della stagione perde così un altro potenziale protagonista dopo il forfait già annunciato di Primoz Roglic, a sua volta alle prese con un finale di annata piuttosto complicato sul piano fisico. Lo sloveno, mandato già in vacanza dalla sua Red Bull-Bora-Hansgrohe, al netto delle tante cadute e dell'ennesima delusione rimediata al Tour de France, può consolarsi con diversi successi a referto: su tutti quello alla Vuelta 2024.

