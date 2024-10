Iltempo.it - Dal rap al cinema? Cosa scappa in tv a Schlein: travolta dalla Lega

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Chissàè passato per la mente al pubblico degli Articolo 31 che l'altra sera, sul palco del Forum di Assago, hanno visto Ellyrappare accanto a J-Ax. Il video ha fatto il giro dei social e la segretaria del Pd ha raccontato, giovedì 10 ottobre, a David Parenzo la genesi dell'ospitata hip hop. "Com'è nato il duetto con J-Ax? Quello è il primo cd che ho avuto nella mia vita, avevo 11 anni. Con J-Ax ci siamo conosciuti perché mi aveva messo like a un intervento che feci in Aula con Giorgia Meloni per sostenere il salario minimo, e da lì è rimasto colpito perché io gli ho scritto citando i loro primi pezzi dei primi album", ha dettointervenendo a L'aria che tira, su La7.