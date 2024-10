Cina: PBOC inaugura SFISF per favorire sviluppo mercato dei capitali (Di giovedì 10 ottobre 2024) Pechino, 10 ott – (Xinhua) – La banca centrale cinese oggi ha annunciato la decisione di istituire una Securities, Funds and Insurance companies Swap Facility (SFISF), con una dotazione iniziale di 500 miliardi di yuan (circa 71 miliardi di dollari) per “lo sviluppo sano e stabile del mercato dei capitali”. La SFISF consentira’ a titoli, fondi e compagnie assicurative idonei di utilizzare i propri asset, tra cui obbligazioni, ETF azionari e partecipazioni in costituenti del CSI 300 Index come garanzia in cambio di asset ad alta liquidita’, come buoni del tesoro e banconote della banca centrale, ha dichiarato la Banca popolare cinese (PBOC) in un comunicato. La portata della SFISF potrebbe essere ampliata a seconda dell’evoluzione della situazione, secondo la banca centrale. A partire da oggi saranno accettate le domande di titoli, fondi e compagnie assicurative idonei. Romadailynews.it - Cina: PBOC inaugura SFISF per favorire sviluppo mercato dei capitali Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Pechino, 10 ott – (Xinhua) – La banca centrale cinese oggi ha annunciato la decisione di istituire una Securities, Funds and Insurance companies Swap Facility (), con una dotazione iniziale di 500 miliardi di yuan (circa 71 miliardi di dollari) per “losano e stabile deldei”. Laconsentira’ a titoli, fondi e compagnie assicurative idonei di utilizzare i propri asset, tra cui obbligazioni, ETF azionari e partecipazioni in costituenti del CSI 300 Index come garanzia in cambio di asset ad alta liquidita’, come buoni del tesoro e banconote della banca centrale, ha dichiarato la Banca popolare cinese () in un comunicato. La portata dellapotrebbe essere ampliata a seconda dell’evoluzione della situazione, secondo la banca centrale. A partire da oggi saranno accettate le domande di titoli, fondi e compagnie assicurative idonei.

