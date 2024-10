Ancora cocaina nel porto di Gioia Tauro: maxi sequestro per 40 milioni di euro (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nuovo colpo al traffico di cocaina in arrivo e in transito nel porto calabrese di Gioia Tauro. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in collaborazione con il Comando provinciale di Reggio Calabria della Guardia di Finanza, ha sequestrato in alcuni container arrivati allo scalo marittimo un carico di 280 chilogrammi di cocaina purissima, un valore Ancora cocaina nel porto di Gioia Tauro: maxi sequestro per 40 milioni di euro L'Identità. Lidentita.it - Ancora cocaina nel porto di Gioia Tauro: maxi sequestro per 40 milioni di euro Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nuovo colpo al traffico diin arrivo e in transito nelcalabrese di. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in collaborazione con il Comando provinciale di Reggio Calabria della Guardia di Finanza, ha sequestrato in alcuni container arrivati allo scalo marittimo un carico di 280 chilogrammi dipurissima, un valoreneldiper 40diL'Identità.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sequestrati 280 chili di cocaina nel porto di Gioia Tauro : le unità cinofile in azione – Video - Duecentottanta chilogrammi di cocaina purissima sono stati sequestrati nel porto di Gioia Tauro dai finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria che hanno agito in stretta collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm). . In particolare, nel corso di un’attività di analisi operativa e di monitoraggio delle spedizioni commerciali in transito nell’area portuale, sono ... (Ilfattoquotidiano.it)

Sequestrati 280 chili di cocaina nel porto di Gioia Tauro - Il risultato conseguito è stato ottenuto avvalendosi delle apparecchiature scanner in dotazione ad ADM, nonchè ricorrendo all’infallibile ausilio delle unità cinofile in forza al Gruppo della Guardia di Finanza di Gioia Tauro. In particolare, i militari del Gruppo di Gioia Tauro e i funzionari dell’Ufficio delle dogane di Gioia Tauro, nel corso di un’attenta attività di analisi operativa e di ... (Ildenaro.it)

Maxi carico di cocaina purissima intercettato al porto di Gioia Tauro : sequestrati 280 chili - Un ingente carico di "neve" purissima, ben 280 chili, è stato sequestrato al porto di Gioia Tauro dal comando provinciale della Guardia di finanza di Reggio Calabria, in stretta sinergia e proficua collaborazione con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm). . L’attività ha inferto un forte. (Reggiotoday.it)