Trema la Florida, arriva l'uragano Milton. Potrebbe essere l'evento meteo "più devastante degli ultimi cento anni". Uno dei pochi uragani, ne sono stati contati appena 42, che è riuscito a raggiungere una potenza impressionante attraversando l'oceano Atlantico. Milton, infatti, è stato classificato come uragano di categoria 5, l'ultimo e più preoccupante stadio della scala Saffir-Simpson.

