Oasport.it - LIVE Sinner-Shelton 3-4, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: nessun punto in risposta per l’italiano

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Servizio in kick di, la palla si alza tantissimo: esce ladi. 0-15 Finalmenteriesce a rispondere e ottiene ilcon un pesante diritto lungolinea. 4-4avanza, gioca una complicata volée di rovescio, poi in rete il passante di diritto dell’americano. 40-0 In rete ladisulla seconda di. 30-0 Prima vincente al corpo. 15-0 Servizio a uscire e diritto lungolinea del n.1. L’azzurro deve provare a fare qualcosa di diverso, magari arretrando ulteriormente inin stile Medvedev. Praticamente si sta giocando solo nei turni di battuta disin qui mette in campo il 94% di prime (15/16). Così è dura 3-4 Pazzesco. Ancoraperin. 40-0 Ancora servizio e diritto. 30-0 Ace al centro.