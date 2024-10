Italiani e Commuting: il desiderio di un unico dispositivo per il lavoro (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Uno studio Honor evidenzia come oltre la metà degli Italiani desideri un unico dispositivo tecnologico per il lavoro, riducendo il carico fisico e migliorando il benessere Una recente ricerca commissionata da Honor, in occasione del lancio del nuovo Honor Magic V3, ha messo in luce come oltre la metà dei professionisti Italiani sogni di poter Sbircialanotizia.it - Italiani e Commuting: il desiderio di un unico dispositivo per il lavoro Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Uno studio Honor evidenzia come oltre la metà deglidesideri untecnologico per il, riducendo il carico fisico e migliorando il benessere Una recente ricerca commissionata da Honor, in occasione del lancio del nuovo Honor Magic V3, ha messo in luce come oltre la metà dei professionistisogni di poter

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Italiani e Commuting : il desiderio di un unico dispositivo per il lavoro - (Adnkronos) – Una recente ricerca commissionata da Honor, in occasione del lancio del nuovo Honor Magic V3, ha messo in luce come oltre la metà dei professionisti italiani sogni di poter portare con sé un unico dispositivo tecnologico al lavoro. Lo studio nato per approfondire la correlazione tra il numero di dispositivi tecnologici che i […]. (Periodicodaily.com)

Rapporto Coop 2024 - la scelta degli italiani guidata da inquietudine - risparmio e overworking : «Il governo non tagli l’assegno unico» - Seppur a ritmi contenuti, sempre intorno all’1%, l’Italia si migliora tra i paesi europei. Le famiglie si fanno sempre più guidare dal risparmio nelle loro scelte. Il presidente Pedroni: «Il governo non tagli l’assegno unico» Seppure i consumi in termini reali sono tornati ai livelli pre-pandemia, gli italiani sono ostaggio delle spese obbligate, necessarie, con poco spazio alla ... (Open.online)