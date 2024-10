Como Lake Conferences 2024: il programma e gli ospiti (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Con il titolo “The Great Challenge”, torna per la sua seconda edizione la conferenza ComoLake2024, che si concentrerà quest’anno su sette aree tematiche chiave: Reti e Infrastrutture, Energia, Mobilità e Trasporti, Banking e Fintech, Intelligenza Artificiale, Sanità Digitale e Pubbliche Amministrazioni. La “great challenge”, ovvero “grande sfida“, di ComoLake2024 è quella di costruire e mantenere aperto il rapporto tra Stati e le aziende del digitale che siano grandi Corporation o realtà emergenti, per condividere insieme le opportunità e le responsabilità che le nuove frontiere dell’innovazione richiedono. La Como Lake Conference avrà luogo dal 15 al 18 ottobre 2024 presso il Centro Internazionale Esposizione e Congressi di Villa Erba a Cernobbio, una delle cornici più suggestive del lago di Como. Quifinanza.it - Como Lake Conferences 2024: il programma e gli ospiti Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Con il titolo “The Great Challenge”, torna per la sua seconda edizione la conferenza, che si concentrerà quest’anno su sette aree tematiche chiave: Reti e Infrastrutture, Energia, Mobilità e Trasporti, Banking e Fintech, Intelligenza Artificiale, Sanità Digitale e Pubbliche Amministrazioni. La “great challenge”, ovvero “grande sfida“, diè quella di costruire e mantenere aperto il rapporto tra Stati e le aziende del digitale che siano grandi Corporation o realtà emergenti, per condividere insieme le opportunità e le responsabilità che le nuove frontiere dell’innovazione richiedono. LaConference avrà luogo dal 15 al 18 ottobrepresso il Centro Internazionale Esposizione e Congressi di Villa Erba a Cernobbio, una delle cornici più suggestive del lago di

