Carta del docente, docenti precari che non hanno speso i 500 euro (o parte) entro il 31 agosto 2024 troveranno il residuo in piattaforma? Carta del docente: il bonus 500 euro per l'anno scolastico 2024/25 sarà disponibile, esclusivamente per i docenti di ruolo, dal 14 ottobre attraverso la consueta piattaforma www.Cartadeldocente.istruzione.it. Una riflessione sui docenti precari con contratto al 31 agosto, già destinatari lo scorso anno scolastico del bonus 500 euro.

