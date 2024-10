Auto travolta dal treno, morta solo la cagnolina: gli animalisti denunciano (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sarà denunciata per maltrattamento di animali la 47enne che nel tardo pomeriggio di martedì 8 ottobre è stata travolta con la sua Auto da un treno, nei pressi di un passaggio a livello di Villa di Tirano. A denunciare alla procura di Sondrio sarà l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente Sondriotoday.it - Auto travolta dal treno, morta solo la cagnolina: gli animalisti denunciano Leggi tutta la notizia su Sondriotoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sarà denunciata per maltrattamento di animali la 47enne che nel tardo pomeriggio di martedì 8 ottobre è statacon la suada un, nei pressi di un passaggio a livello di Villa di Tirano. A denunciare alla procura di Sondrio sarà l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Auto travolta da un treno : salvi i passeggeri - muore il cane - . Tentativo disperato di fermare il treno L’auto, una Kia Rio rossa, è stata colpita dal convoglio e trascinata per centinaia di metri lungo i binari. Nonostante i tentativi della donna di segnalare al macchinista il pericolo, sbracciandosi per far rallentare il treno partito da Tirano, l’impatto non è stato evitato. (Thesocialpost.it)

Villa di Tirano - auto travolta dal treno : i passeggeri scendono e si salvano ma si dimenticano la cagnolina - che muore stritolata - Già nella tarda mattinata un guasto all’infrastruttura tra le stazioni di Lierna e di Varenna-Esino Lario aveva portato con sé pesanti conseguenze, tra cui ritardi anche di ottanta minuti. Sempre Trenord ieri ha dovuto riprogrammare le proprie corse, organizzando un servizio di pullman sostitutivi. In un primo momento si è pensato infatti all’ennesimo malfunzionamento dei dispositivi che regolano ... (Ilgiorno.it)

Chi era la 24enne morta travolta da due furgoni : era scesa dall’auto dopo lo schianto contro il guardrail sull’A4 - Si chiamava Sadri Bochra e aveva 24 anni la vittima dell'incidente sulla A4 nel tratto tra Palazzolo e Rovato, in provincia di Brescia: era scesa dall'auto dopo lo schianto contro il guardrail ed è stata travolta da due furgoni.Continua a leggere . (Fanpage.it)