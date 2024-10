Tre Valli Varesine: perché i ciclisti (guidati da Tadej Pogacar) hanno scelto di fermarsi (Di martedì 8 ottobre 2024) Varese, 8 ottobre 2024 – Maledetto maltempo. Prima il taglio del percorso, poi lo stop alla gara – con l’asso Tadej Pogacar a fare da portavoce del gruppo – e il definitivo annullamento. Troppo rischioso proseguire, dato che alcuni tratti di strada erano letteralmente allagati. Tanto da impedire di riuscire a tenere la bicicletta in piedi. Si è conclusa così una giornata difficile per la Tre Valli Varesine, il cui albo d’oro rimarrà "vuoto” in corrispondenza dell’edizione 2024. Il gruppo, infatti, si è fermato dopo 57 chilometri di corsa. Ilgiorno.it - Tre Valli Varesine: perché i ciclisti (guidati da Tadej Pogacar) hanno scelto di fermarsi Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Varese, 8 ottobre 2024 – Maledetto maltempo. Prima il taglio del percorso, poi lo stop alla gara – con l’assoa fare da portavoce del gruppo – e il definitivo annullamento. Troppo rischioso proseguire, dato che alcuni tratti di strada erano letteralmente allagati. Tanto da impedire di riuscire a tenere la bicicletta in piedi. Si è conclusa così una giornata difficile per la Tre, il cui albo d’oro rimarrà "vuoto” in corrispondenza dell’edizione 2024. Il gruppo, infatti, si è fermato dopo 57 chilometri di corsa.

