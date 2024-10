Samsung è in "crisi". Il vicepresidente è costretto a chiedere scusa (Di martedì 8 ottobre 2024) Le prestazioni finanziarie sono in calo e la dirigenza ha parlato di una "crisi" da gestire e trasformare in opportunità. Molta attenzione sulle memorie, da cui ci si aspettava risultati migliori Dday.it - Samsung è in "crisi". Il vicepresidente è costretto a chiedere scusa Leggi tutta la notizia su Dday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Le prestazioni finanziarie sono in calo e la dirigenza ha parlato di una "" da gestire e trasformare in opportunità. Molta attenzione sulle memorie, da cui ci si aspettava risultati migliori

Samsung prevede risultati inferiori alle aspettative, l'azienda chiede scusa - Samsung prevede un profitto operativo di 6,78 miliardi di dollari nel terzo trimestre, 900 milioni di dollari inferiore alle stime degli analisti. E per aver disatteso le aspettative del mercato ... (hdblog.it)

Samsung cresce del 274%, ma meno delle attese: il titolo scende e il management si scusa. Licenziamenti sì, spin-off no - Nella sua ultima guidance il colosso sudcoreano ha riportato un utile operativo per il terzo trimestre pari a 6,78 miliardi di dollari, il 274% in più rispetto allo scorso anno, ma inferiore alle atte ... (firstonline.info)

Samsung non tiene il passo nella corsa dell’Ia. Il titolo crolla e i manager si scusano - Il colosso sudcoreano ha pubblicato risultati sì in crescita ma sotto le previsioni del mercato. La concorrenza sta approfittando meglio delle innovazioni. E ... (repubblica.it)