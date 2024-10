Milan, chi gioca al posto di Theo Hernandez contro l’Udinese (Di martedì 8 ottobre 2024) Le indiscrezioni circolate nella giornata di ieri sono state confermate in foto, Theo Hernandez è stato infatti squalificato per due giornate. Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di martedì 8 ottobre 2024) Le indiscrezioni circolate nella giornata di ieri sono state confermate in foto,è stato infatti squalificato per due giornate.

Milan - Theo Hernandez squalificato per due giornate. Un turno per Conceicao e Palladino - Il giudice sportivo di Serie A spiega qual è la motivazione: “Per avere, al termine della gara, più volte ed in maniera scomposta rivolto una critica gravemente irriguardosa nei confronti del Direttore di gara”. Infine l’allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino è stato fermato per una ... (Ilfattoquotidiano.it)

Serie A - Giudice Sportivo 7ª giornata : batosta per Theo Hernandez! - Il Giudice Sportivo ha dato i provvedimenti riguardo l’ultima giornata di campionato. 000,00. DIFFIDATI SETTIMA GIORNATA Quarta sanzione: Ondej Duda (Verona) Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ... (Inter-news.it)

Milan - due giornate di squalifica a Theo Hernandez : ci sarà per il big match contro il Napoli - Pericolo scampato. Theo Hernandez salterà `soltanto` le prossime due giornate di campionato per effetto dell`espulsione subita al termine della... (Calciomercato.com)