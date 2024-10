La pioggia non dà tregua: acqua su tutta la provincia. Mercoledì i primi miglioramenti (Di martedì 8 ottobre 2024) Maltempo in arrivo martedì (8 ottobre) sulla nostra regione per il passaggio della parte più intensa di una perturbazione atlantica. Tra Mercoledì e giovedì ancora condizioni di tempo variabile per il continuo afflusso di correnti occidentali, mentre nei giorni a seguire tendenza a tempo più stabile. Le previsioni di Simone Budelli del Centro Meteo Lombardo. Martedì 8 ottobre 2024 Tempo Previsto: Cielo coperto ovunque, con piogge e rovesci diffusi in transito da ovest verso est nel corso della giornata (precipitazioni abbondanti specie tra Prealpi e alta pianura occidentale). Da metà/tardo pomeriggio fenomeni via via più sparsi e maggiori pause asciutte a partire dalla pianura occidentale. Temperature: Minime in lieve aumento (12/14°C), massime stazionarie (14/17°C, valori superiori tra bresciano e mantovano). Bergamonews.it - La pioggia non dà tregua: acqua su tutta la provincia. Mercoledì i primi miglioramenti Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Maltempo in arrivo martedì (8 ottobre) sulla nostra regione per il passaggio della parte più intensa di una perturbazione atlantica. Trae giovedì ancora condizioni di tempo variabile per il continuo afflusso di correnti occidentali, mentre nei giorni a seguire tendenza a tempo più stabile. Le previsioni di Simone Budelli del Centro Meteo Lombardo. Martedì 8 ottobre 2024 Tempo Previsto: Cielo coperto ovunque, con piogge e rovesci diffusi in transito da ovest verso est nel corso della giornata (precipitazioni abbondanti specie tra Prealpi e alta pianura occidentale). Da metà/tardo pomeriggio fenomeni via via più sparsi e maggiori pause asciutte a partire dalla pianura occidentale. Temperature: Minime in lieve aumento (12/14°C), massime stazionarie (14/17°C, valori superiori tra bresciano e mantovano).

Meteo : ritorna la pioggia mercoledì notte - poi tempo sereno fino al week-end - LECCE – In settimana sono previste due forti perturbazioni atlantiche sull’Italia, la prima amplificata dall’azione dell’ex uragano Kirk che dall’Atlantico punterà verso l’Europa, la seconda sarà invece direttamente collegata a essa. A spiegarlo è Lucia Drago Pitura, meteorologa di 3Bmeteo.com... (Lecceprima.it)

Meteo - mercoledì da incubo : arrivano freddo - pioggia e vento forte. Allerta maltempo in 5 regioni - Meteo, nuova allerta maltempo in mezza Italia per oggi mercoledì 2 ottobre 2024. Il progressivo approfondimento di un nucleo di aria fredda proveniente dall?Europa centrale verso il... (Leggo.it)

Maltempo in Toscana - mercoledì 2 ottobre : codice giallo per pioggia e vento su zone dell’Appennino - Una perturbazione in rapido avvicinamento interesserà la Toscana nella giornata di domani, mercoledì 2 ottobre 2024. . da oggi, tuttavia, per effetto di correnti umide meridionali, sono previste piogge, soprattutto nelle zone settentrionali della regione L'articolo Maltempo in Toscana, mercoledì ... (Firenzepost.it)