Liberoquotidiano.it - "Intollerabile, come sono stata dopo averlo visto": video hard manipolato col suo volto, furia Meloni

(Di martedì 8 ottobre 2024) Una "" violenza contro le donne: l'accusa, pesantissima, è di Giorgia, che si è collegata inconferenza con il tribunale di Sassari per ila luci rossecon ildella premier. L'imputato è un 40enne di Sassari, Alessio Scurosu: è lui l'autore dei filmatiartefatti diffusi nel 2020 sulla rete, con ildella leader di Fratelli d'Italia posto sul corpo di diverse attrici di film per adulti. Un "fake" dalla portata diffamatoria difficilmente calcolabile, che sempre più spesso anche grazie al ricorso all'Intelligenza artificiale e ai Deepfake colpisce donne famose e non. Anche per questo lasi è detta non disposta a perdonare l'autore dell'agguato virtuale: "Insisto nel chiedere la punizione dei responsabili, perché considero intollerabili questi fatti. Questa è una forma di violenza contro le donne".