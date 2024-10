Sport.quotidiano.net - Il personaggio. Esposito, gol e qualità: così è imprescindibile

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di martedì 8 ottobre 2024) Tre reti e due assist nelle otto presenze stagionali tra coppa e campionato significano che Sebastianoè il calciatore dell’Empoli ad aver contribuito al numero maggiore di reti. Prendendo parte a 5 degli attuali 12 gol azzurri, infatti, l’ex Sampdoria ha inciso per oltre il 41 per cento sulla produzione offensiva della squadra di D’Aversa. Oltre alla bellezza delle sue reti che ne denotano l’abilità tecnica – pallonetto di esterno destro contro il Catanzaro, dribbling e sinistro secco a Cagliari e stacco aereo da centravanti navigato con la Lazio –,è anche il terzo giocatore dell’Empoli per recuperi e l’ottavo in tutta la Serie A per falli subiti a testimonianza di quanto sia importante nell’economia del gioco di squadra. Proprio, al termine del match perso 2-1 con la Lazio ha espresso il suo parere sul primo ko stagionale e su quanto fatto finora.