Il Commissario Topalbano torna in azione (e in edicola) con una nuova avventura (Di martedì 8 ottobre 2024) Topolinia torna a tingersi di giallo. Topolino 3594 (in edicola e su Panini.it da mercoledì 9 ottobre) propone infatti una nuova avventura di Salvo Topalbano, ispirato al leggendario Commissario Montalbano, creato dalla penna di Andrea Camilleri. A sette anni dall’ultima storia, il burbero Commissario di polizia siciliano fa il suo ritorno con un giallo intrigante dal titolo Topolino e il ferro di Orlando. A firmarlo è Francesco Artibani con illustrazioni di Giampaolo Soldati. Cover da Ufficio Stampa Questa volta, le indagini si svolgono a Topolinia. E Topalbano non sarà solo. Per risolvere il mistero del ferro di Orlando, potrà infatti contare sul prezioso aiuto di Topolino e della polizia locale. Nonché sulla collaborazione a distanza della sua squadra. Al centro della trama, “ci saranno l’opera lirica e il teatro dei pupi. Leggi tutta la notizia su Funweek.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Topoliniaa tingersi di giallo. Topolino 3594 (ine su Panini.it da mercoledì 9 ottobre) propone infatti unadi Salvo, ispirato al leggendarioMontalbano, creato dalla penna di Andrea Camilleri. A sette anni dall’ultima storia, il burberodi polizia siciliano fa il suo ritorno con un giallo intrigante dal titolo Topolino e il ferro di Orlando. A firmarlo è Francesco Artibani con illustrazioni di Giampaolo Soldati. Cover da Ufficio Stampa Questa volta, le indagini si svolgono a Topolinia. Enon sarà solo. Per risolvere il mistero del ferro di Orlando, potrà infatti contare sul prezioso aiuto di Topolino e della polizia locale. Nonché sulla collabora distanza della sua squadra. Al centro della trama, “ci saranno l’opera lirica e il teatro dei pupi.

Topalbano e teatro dei pupi - le avventure a fumetti ispirate al commissario nato dalla penna di Camilleri - Topolinia si tingono di Sicilia. Sul numero 3594 di Topolino tornano le storie di Salvo Topalbano, ispirate al Commissario Montalbano, iconico personaggio letterario nato dalla penna di Andrea Camilleri. A distanza di sette anni dall'ultima avventura, il burbero commissario di polizia siciliano... (Palermotoday.it)

TOPOLINO – Sul numero 3594 una nuova indagine per il commissario Topalbano - A impreziosire il numero, le prime quattro litografie da collezione che, insieme alle successive otto (rispettivamente in uscita con Topolino 3595 e 3596), compongono una raccolta davvero imperdibile: 12 stampe in tiratura limitata che riprendono gli artwork di altrettante variant cover. it. ... (Nerdpool.it)