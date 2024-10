Astensionismo record in Tunisia, Kais Saied rieletto presidente (Di martedì 8 ottobre 2024) Il presidente Kais Saied ha ottenuto una schiacciante vittoria alle elezioni tunisine di lunedì, mantenendo il potere dopo un primo mandato in cui gli oppositori sono stati imprigionati e le istituzioni del paese sono state riformate per conferirgli maggiore autorità. Se le prime parole del presidente tracciano un continuum con quello che è diventato il suo mantra, ovvero una «lotta di liberazione nazionale» per «ripulire il paese da corrotti e cospiratori», i suoi avversari non sembrano accettare cosi facilmente l’esito delle urne. Zouhair Meghzaoui – che stando alle proiezioni si aggirerebbe intorno al 1,97% – ha dichiarato subito dopo la loro pubblicazione che le cifre sono erronee e ha invitato le forze dell’ordine a vegliare sul corretto scrutinio. Metropolitanmagazine.it - Astensionismo record in Tunisia, Kais Saied rieletto presidente Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Ilha ottenuto una schiacciante vittoria alle elezioni tunisine di lunedì, mantenendo il potere dopo un primo mandato in cui gli oppositori sono stati imprigionati e le istituzioni del paese sono state riformate per conferirgli maggiore autorità. Se le prime parole deltracciano un continuum con quello che è diventato il suo mantra, ovvero una «lotta di liberazione nazionale» per «ripulire il paese da corrotti e cospiratori», i suoi avversari non sembrano accettare cosi facilmente l’esito delle urne. Zouhair Meghzaoui – che stando alle proiezioni si aggirerebbe intorno al 1,97% – ha dichiarato subito dopo la loro pubblicazione che le cifre sono erronee e ha invitato le forze dell’ordine a vegliare sul corretto scrutinio.

