Sinistra Italiana e Verdi chiedono un confronto sui temi locali cruciali

Le segreterie provinciali di Sinistra Italiana e Verdi, partiti che si sono presentati congiuntamente alle recenti elezioni europee ottenendo un significativo 7,17% dei consensi a Piacenza, richiedono un confronto pubblico con i rispettivi segretari regionali per discutere le peculiarità del

Metanodotto esploso nel vicentino - Sinistra Italiana solleva perplessità per il progetto in Romagna : "Opera pericolosa" - Arrivano anche nel Forlivese gli echi della tragedia nel vicentino, dove un 72enne ha perso la vita nell'esplosione di un metanodotto che ha causato a distruzione di una palazzina di tre piani ed un incendio di grosse proporzioni. "L’esplosione, riconducibile a una fuga di gas provocata da alcuni. (Forlitoday.it)

"Il presidente Evo Morales ha stuprato una 15enne" : l'accusa choc all'idolo della sinistra italiana - Si parla di traffico di esseri umani e abusi e lo stesso Arce ha annunciato che l'indagine “verrà secretata per non essere politicizzata e per proteggere la vittima”. Analizzerò la possibilità di presentare una denuncia internazionale, perché il reato di tratta è un crimine contro l'umanità ”. ... (Liberoquotidiano.it)