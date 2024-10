La Rappresentante di Lista, in pre-order l’album Giorni felici (Di lunedì 7 ottobre 2024) La Rappresentante di Lista svela la data di uscita del suo prossimo album Giorni felici, disponibile in pre-order La Rappresentante di Lista svela la data di uscita del suo prossimo album: Giorni felici sarà disponibile da venerdì 25 ottobre per Woodworm/Numero Uno/Sony Music Italy negli store fisici e online e sulle piattaforme digitali. Il disco è in presave e preorder. La cantante, attrice e autrice Veronica Lucchesi e il polistrumentista, autore e produttore Dario Mangiaracina, tornano con questo nuovo lavoro discografico, anticipato dai singoli Paradiso e La città addosso e proseguono il loro lavoro di costante ricerca musicale e tematica. .com - La Rappresentante di Lista, in pre-order l’album Giorni felici Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ladisvela la data di uscita del suo prossimo album, disponibile in pre-Ladisvela la data di uscita del suo prossimo album:sarà disponibile da venerdì 25 ottobre per Woodworm/Numero Uno/Sony Music Italy negli store fisici e online e sulle piattaforme digitali. Il disco è in presave e pre. La cantante, attrice e autrice Veronica Lucchesi e il polistrumentista, autore e produttore Dario Mangiaracina, tornano con questo nuovo lavoro discografico, anticipato dai singoli Paradiso e La città addosso e proseguono il loro lavoro di costante ricerca musicale e tematica.

