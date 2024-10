Incidente sulla Pontina, investito da un’auto: muore un uomo (Di lunedì 7 ottobre 2024) Incidente mortale sulla Pontina. E’ accaduto nella serata di domenica 6 ottobre nel territorio di Sabaudia. La vittima è un uomo di origini indiane di 50 anni investito da un’auto. Il sinistro si è verificato prima delle 21 all’altezza del chilometro 95, in direzione Terracina; qui sono Latinatoday.it - Incidente sulla Pontina, investito da un’auto: muore un uomo Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)mortale. E’ accaduto nella serata di domenica 6 ottobre nel territorio di Sabaudia. La vittima è undi origini indiane di 50 annida. Il sinistro si è verificato prima delle 21 all’altezza del chilometro 95, in direzione Terracina; qui sono

