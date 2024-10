"Domenica di carta": alla Biblioteca Centrale di Firenze apre per una giornata gratuita di visite guidate, eventi e incontri (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il 13 ottobre torna la Domenica di carta, l’appuntamento annuale in cui le Biblioteche e gli Archivi del Ministero della Cultura aprono straordinariamente per una giornata speciale e gratuita di visite guidate, eventi e incontri. L’iniziativa è promossa dal Ministero della cultura per valorizzare Firenzetoday.it - "Domenica di carta": alla Biblioteca Centrale di Firenze apre per una giornata gratuita di visite guidate, eventi e incontri Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il 13 ottobre torna ladi, l’appuntamento annuale in cui le Biblioteche e gli Archivi del Ministero della Cultura aprono straordinariamente per unaspeciale edi. L’iniziativa è promossa dal Ministero della cultura per valorizzare

“Domenica di carta” : l’archivio di Stato inaugura un nuovo percorso per raccontare il territorio - Il 13 ottobre sarà la “Domenica di carta”: manifestazione del Ministero della cultura dedicata al patrimonio di archivi e biblioteche. Appuntamento presso l’archivio di Stato di Agrigento e la dipendente sezione di Sciacca per inaugurare un nuovo percorso culturale dal titolo “Viaggi reali”. In... (Agrigentonotizie.it)

Domenica i biancazzurri affrontano il Piacenza. Bombarda elogia Salmi : "È la carta vincente» - Quando nel 1991 assieme a Cesare Mazzetti diede vita ad Acetum, colosso dell’aceto balsamico a Ponte Motta di Cavezzo, il marchio accompagnò per decenni la scalata delle Piovre cavezzesi del basket, arrivate dai campionati regionali fino all’elite della Serie A1. Il nostro punto di forza penso sia ... (Sport.quotidiano.net)

Carta d'identità a Roma : open day sabato 7 e domenica 8 settembre. Tutte le informazioni - Sabato 7 e domenica 8 settembre tornano gli Open Day dedicati alla Carta d’Identità Elettronica con le aperture straordinarie degli uffici anagrafici del municipio V e degli ex Punti Informativi Turistici del centro e di Via Petroselli 52. Per ottenere il nuovo documento bisognerà prenotarsi... (Romatoday.it)