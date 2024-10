Lettera43.it - Di Maio: «Tornare in politica? Mi sto disintossicando, ma una ricaduta è possibile»

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Intervenendo nella puntata di A casa di Maria Latella, che andrà in onda l’8 ottobre sera su Rai 3 alle 23.15, Luigi Diha detto di non escludere un ritorno in: «È qualcosa che crea dipendenza. Mi sto, però, come tutte le ricadute, tutto è». L’attuale rappresentante speciale dell’Ue per il Golfo Persico ed ex ministro degli Esteri, ha anche parlato dei contrasti in seno al Movimento 5 stelle tra il presidente Giuseppe Conte e il cofondatore Beppe Grillo, oltre a dire la sua sul Medio Oriente. Stretta di mano tra Luigi Die Tamim bin Hamad al Thani (Imagoeconomica).«Il giorno della mia sconfitta alle Politiche, quando ho perso con lo 0,6 per cento, è il giorno che.