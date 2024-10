Bonucci | Andai al Milan perché stava iniziando nuovo ciclo

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Ospite ieri sera a Sky Calcio Club, Leonardoha trattato diversi temi, a partire dalla sua parentesi in rossonero: “Sono andato alc’era stato il famoso screzio con Allegri. Io volevo comunque rimanere vicino a casa per le note vicende che c’erano state di mio figlio. Non me la sentivo di andare all’esteroquando cambi è sempre un punto interrogativo. Scelsi iluncon tanti acquisti. Poi a fine anno, quando è saltato tutto il banco, mi dissero ‘qua non c’è più posto per te’. Allora ho detto se io devo andar via, uscire da questoqua, voglio tornare alla Juventus. Si sono incastrate queste dinamiche, ma la scelta è statacomunque si era creata all’interno, tra me l’allenatore e la società, un’energia che non fluiva più come doveva e chi poteva spezzarla potevo essere soltanto io“.