Lite davanti alla Sala Bingo. Interviene la polizia: coinvolti alcuni ragazzi (Di domenica 6 ottobre 2024) Gli agenti di polizia sono intervenuti alle 4.30 del mattino, in risposta a una segnalazione per una Lite tra un gruppo di ragazzi nei pressi di una Sala Bingo. La pattuglia ha evitato che l’alterco degenerasse in comportamenti pericolosi, proteggendo così l’incolumità dei presenti. Il conflitto (Di domenica 6 ottobre 2024) Gli agenti disono intervenuti alle 4.30 del mattino, in risposta a una segnalazione per unatra un gruppo dinei pressi di una. La pattuglia ha evitato che l’alterco degenerasse in comportamenti pericolosi, proteggendo così l’incolumità dei presenti. Il conflitto (Anconatoday)

Anconatoday - Lite davanti alla Sala Bingo Interviene la polizia | coinvolti alcuni ragazzi

Salario minimo, il centrodestra dice solo no: alla Camera bocciata un’altra proposta del centrosinistra. “Il governo difende le elite” - Questa maggioranza è allergica alle regole, o almeno – prosegue l’esponente rossoverde – per essere più precisi ad alcune regole: è allergica a tutte le regole per tutelare chi è più debole. Da lì ecco la nuova bocciatura di oggi, “ignobile” l’ha definita Chiara Appendino (M5s). L’esecutivo aveva ... (Ilfattoquotidiano)

Salario minimo, Fratoianni contro la maggioranza: “Questa è la destra sociale a chiacchiere, ma è quella delle élite e dei potenti” - Per l’ennesima volta il governo e la maggioranza di destra che la segue come un’intendenza respingono una proposta tanto semplice come quella del Salario minimo, avanzata dalle opposizioni. . Questa è la destra sociale a chiacchiere, che quando si occupa delle cose concrete torna ad essere la ... (Ilfattoquotidiano)

Concerti di musica da camera al Politeama: il Quartetto Arenskij in sala Rossa - Conceto del Quartetto Arenskij, composto da Sergio Guadagno (violino), Vincenzo Schembri (viola), Enrico Corli (primo violoncello) e Damiano Scarpa (secondo violoncello) nella sala Rossa del Politeama Garibaldi giovedì 26 settembre, alle ore 21. Di recente formazione, il Quartetto... (Palermotoday)