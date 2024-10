Highlights e gol Nizza-Psg 1-1: Ligue 1 2024/2025 (VIDEO) (Di domenica 6 ottobre 2024) Il VIDEO dei gol e degli Highlights di Nizza-Psg, match valevole per la settima giornata del campionato della Ligue 1 2024/2025. Il match si decide a cavallo dei due tempi con i padroni di casa che sbloccano l’incontro al 39? Abdi e poi gli ospiti pareggiano al 52? con Nuno Mendes. Un punto per parte che sicuramente fa più felice i padroni di casa rispetto ai ragazzi di Luis Enrique. IL VIDEO DEI GOL E DEGLI Highlights Highlights e gol Nizza-Psg 1-1: Ligue 1 2024/2025 (VIDEO) SportFace. (Di domenica 6 ottobre 2024) Ildei gol e deglidi-Psg, match valevole per la settima giornata del campionato della. Il match si decide a cavallo dei due tempi con i padroni di casa che sbloccano l’incontro al 39? Abdi e poi gli ospiti pareggiano al 52? con Nuno Mendes. Un punto per parte che sicuramente fa più felice i padroni di casa rispetto ai ragazzi di Luis Enrique. ILDEI GOL E DEGLIe gol-Psg 1-1:) SportFace. (Sportface.it)

Highlights e gol Lazio-Nizza 4-1: Europa League 2024/2025 (VIDEO) - . Made in Torking. LE PAGELLE GLI Highlights DI Lazio-Nizza 4-1 • SS Lazio 1?-0? Niza • Pedro ?? ( ?????? ?? ) • #??? https://t. E con un rigore abbastanza controverso, sotto una pioggia torrenziale, arriva anche il poker di Zaccagni. pic. Primo tempo decisamente vivace all’Olimpico e super ... (Sportface.it)

Lazio-Nizza in tv: radiocronaca, pronostico, video highlights - Lazio-Nizza in Radio La radiocronaca di Lazio-Nizza verrà trasmessa in diretta su Rai Radio 1, con orario di collegamento tra i 5 e i 10 minuti prima del calcio d’inizio della gara. L’indice che segue vi porterà direttamente al paragrafo che vi interessa. video highlights Lazio-Nizza Subito dopo la ... (Ascoltitv.it)

Lazio-Nizza di Europa League in tv: radiocronaca, pronostico, video highlights - Lazio-Nizza in tv Lazio-Nizza in radio Lazio-Nizza: risultato e video highlights Lazio-Nizza su Sky La partita Lazio-Nizza sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Lazio-Nizza in Radio La radiocronaca di Lazio-Nizza verrà trasmessa in diretta su Rai Radio ... (Ascoltitv.it)

nizza – PSG 1-1 highlights e gol: i parigini si fermano in Costa Azzurra! – VIDEO - nizza - PSG 1-1 highlights e gol: Nuno Mendes riprende il vantaggio di Abdi ma basta per trovare i tre punti per i parigini.(generationsport.it)

nizza – PSG 1-0 al 45’, ecco il gol e le immagini del primo tempo! – VIDEO - nizza - PSG 1-0 alla fine del primo tempo, il gol di Abdi la sblocca a favore della squadra della Costa Azzurra.(generationsport.it)

FIO-TNS, Tanta fatica, poi Adli-Kean: gli highlights - Finisce 2-0 al Franchi tra Fiorentina e New Saints. Una gara in cui la formazione di Palladino ha impiegato ben 65 minuti per sbloccarsi, prima che Adli non insaccasse la rete del vantaggio. Poco dopo ...(firenzeviola.it)