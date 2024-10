Pontida cambia lo speaker | domani sul palco Mirko Mengozzi ‘voce’ dell’Inter

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di sabato 5 ottobre 2024) Novità. Sulper annunciare i vari interventi al raduno della Lega non ci sarà come ormai accadeva da anni Daniele Belotti, ex deputato leghista atalantino doc, che con le sue urla al microfono ha caratterizzato tradizionalmente la kermesse del Carroccio sul pratone nelle valli bergamasche. Quest’anno, invece, il microfono sarà affidato alloa San Siro. Rivali nella stracittadina del Milan, la squadra del cuore del vicepremier e leader leghista, Matteo Salvini. “Da militante vado a dare una mano al bar e in cucina”, dice Belotti a LaPresse.