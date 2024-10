Masters 1000 Shanghai 2024 nessun problema per Sinner | batte Daniel e approda al terzo turno

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 5 ottobre 2024) Vittoria di routine per Jannik, che nell’incontro valevole per il secondodeldisi è liberato in due comodi set di Taro. Esordio perfetto per il tennista azzurro – capace di prevalere con il punteggio di 6-1 6-4 in appena 1h19? di gioco – sia perché non ha sprecato energie preziose dopo le fatiche di Pechino sia perché non ha corso alcun rischio avendo sempre la partita in mano. Dopo un primo set a senso unico c’era il rischio di un massacro e dunque di un debutto troppo facile, ma il secondo parziale è stato equilibrato e Jannik ha avuto modo di provare diverse cose e adattarsi alle condizioni di gioco. Al prossimo, il numero uno del mondo se la vedrà contro il solido argentino Tomas Martin Etcheverry.