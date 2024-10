Genoa Gilardino | Difficile commentare una partita del genere grande amarezza

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 5 ottobre 2024) “unadel, fino all’1-0 credo che abbiamo tenuto bene il campo, dal 2-0 in poi l’Atalanta ci ha sovrastato sotto tutti i punti di vista, ciò che è inconcepibile è la resa seppur contro una squadra forte, abbiamo dato la sensazione di essere una squadra fragile. Sicuramente ci sono dei limiti, c’èe dispiacere“. Sono queste le parole del tecnico delAlbertoal termine della sconfitta per 5-1 contro l’Atalanta. “Dal 2-0 ci sono state tante disattenzioni, abbiamo dato la sensazione di aver abbandonato la gara. Ora bisogna lavorare e cercare di andare avanti, dobbiamo percorrere questa strada. La squadra quello che può dare è questo, so che è pochissimo, ma è il massimo che possiamo dare. Ma ci sono atteggiamenti che dobbiamo evitare“, ha concluso.