Teo Teocoli | Con Celentano non ci sentiamo più da anni non mi risponde Lui | Lo faccio perché ti voglio bene

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Cosa è successo tra Teoe Adriano? A Tintoria, il podcast comico condotto da Stefano Rapone e Daniele Tinti, l’attore ha ripercorso la sua carriera. E tra questo aspetto anche il rapporto che aveva con. Con amarezza peròammette che non lo sente più da diversi, nonostante abbia provato più volte a chiamarlo. «Prima ero un codazzo, poi diventai amico, poi amicissimo e poi da cinqueè finito tutto. È scomparso, nonal telefono, non parla più con nessuno. Ha avuto una delusione artistica però Abbiamo fatto 40 compleinsiemelui compiva gliil 6 gennaio, quindi nel giorno dell’Epifania. Univa le due cose e abbiamo sempre fatto feste. In questi ultimi duenonal telefono, forse è morto», ha raccontato