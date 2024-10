Sequestrati beni per 5 milioni di euro a un ex ultrà del Bari Calcio

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 4 ottobre 2024) AGI - I carabinieri del comando provinciale dihanno eseguito un decreto di sequestro di prevenzione emesso dal tribunale di, su richiesta della procura, nei confronti del 52enne Silvano Scannicchio, noto alla giustizia per alcuni reati come l'estorsione aggravata dal metodo mafioso e il traffico illecito di rifiuti. Scannicchio è stato uno dei leader del gruppo di tifosi organizzati del, i "Seguaci della Nord", assieme ad altre persone come Francesco Bruno, genero del boss Domenico Strisciuglio, detto "La Luna", e Giuseppe Alberga, referente provinciale di Casapound Italia. Secondo chi indaga, nel 2010 Scannicchio avrebbe avviato l'impresa di raccolta e gestione di rifiuti "Metal Recicle" utilizzando proventi illeciti provenienti soprattutto da estorsioni a imprenditori edili, in favore del clan Strisciuglio.