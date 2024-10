Boris Johnson chiede un referendum per l’uscita del Regno Unito dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di venerdì 4 ottobre 2024)ha chiesto che nelsi tenga unsuldeiumani. L’ex primo ministro ha detto al Daily Telegraph che ci sono «forti ragioni» per un voto sulla Cedu: diversi esponenti Tory hanno accusato la Corte di Strasburgo, che interpreta la, di aver impedito l’attuazione da parte del precedente governo del programma di deportazione dei rinti asilo in Ruanda, che in verità era già stato bloccatoCorte Suprema del(Getty Images).Quella diè una mossa per mettere pressione alla leadership Tory Quella di BoJo, scrive il Guardian, è una mossa per mettere pressione alla leadership conservatrice, affinché segua il suo esempio.