Truffa della polizza online a Forlì denunciato 31enne | ecco come funziona

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024), 3 ottobre 2024 – Doveva rinnovare laassicurativa del suo autocarro e si è collegato a un sito web per cercare l’offerta più vantaggiosa. È entrato così in contatto con un sedicente agente assicurativo, al quale ha poi versato circa 700 euro. Ma con il passare del tempo, la documentazione relativa al contratto assicurativo non arrivava e l’agente risultava irreperibile. Così un 50enne di Cervia (Ravenna) ha capito di essere stato raggirato e haai carabinieri di Longiano l’accaduto. Le indagini hanno portato a un, pregiudicato e residente in provincia di Latina, ritenuto il presunto responsabileaggravata, è statodai carabinieri all’autorità giudiziaria.