Liguria polemiche per le parole di Morra sulla malattia di Bucci Meloni | Inaccettabile Salvini | Vergognoso

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Buferacampagna elettorale delle regionali in. Al centro delleci sono le frasi dell’ex sentore Nicola, che – da candidato a governatore di Uniti per la Costituzione – ha parlato, intervistato da Il Foglio, delladi Marco, presidente della Regionee ricandidato dal centrodestra: “Come dissi per la povera Iole Santelli in Calabria, motivo per il quale poi venni travolto dalle ingiurie, gli elettori liguri devono essere consapevoli che stanno votando una persona malata che potrebbe non terminare il mandato“, ha affermato l’ex parlamentare. “Lo ha detto lui – aggiunge – ha un tumore metastatico, con il quale non si scherza. Anche se lo vedo tonico in questa campagna elettorale”. Frasi che hanno scatenato la furia del centrodestra e dello stesso candidato del centrosinistra Andrea Orlando.