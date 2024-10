Nobody wants this Adam Brody e il fattore Seth

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Possiamo dirlo serenamente e senza troppi giri di parole: il vero motivo del grande successo ottenuto da– serie Netflix tra le più viste del momento – è la presenza dinel ruolo di protagonista. Lo show è carino, delicato al punto giusto e anche piuttosto realistico; ma è una semplice e piacevole romcom a episodi (della durata di 25 minuti l’uno), condita da una pungente ironia e da dialoghi romantici ed esilaranti al tempo stesso, che prosegue senza grossi slanci di trama e si lascia guardare con poco impegno. Eppure, questa produzione originale Netflix ideata da Erin Foster piace davvero a tutti e resta in classifica tra le più visualizzate sin dal giorno della sua pubblicazione in piattaforma. Perché? Per via dell’attore quarantaquattrenne, diventato famoso in gioventù grazie al ruolo diCohen in The OC.