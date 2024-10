Donnarumma horror incubo Psg | così Gigio regala due gol all' Arsenal in Champions | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Per il Paris Saint-Germain è un k.o. che fa male quello contro l'all'Emirates Stadium. La squadra di Luis Enrique è caduta contro quella di Arteta dopo i gol di Havertz e Saka. L'equilibrio del match è sparito alla metà del primo tempo, dopo un'iniziativa di Trossard. Il centrocampista dei Gunners ha messo un cross velenoso in area, letto malissimo dai difensori del Paris Saint-Germain e poi anche da, che uscendo malissimo, completamente a vuoto. Tentando l'uscita alta in totale ritardo, l'ex Milan ha reso la vita facile ad Havertz che ha colpito di testa e lo ha anticipato nettamente, mettendo la palla in rete.??? pic.twitter.com/PhV8ycwjsJ — GoncaloDias17 (@goncalodiass17) October 1, 2024 Insomma, un altro tentativo fallito, che nella sostanza rimarca un po' quello visto con l'Italia contro l'Irlanda del Nord.