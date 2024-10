Con Ilaria D’Amico io… Buffon le polemiche dopo il matrimonio e la reazione di Alena Seredova

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Tra i tanti matrimoni vip celebrati nel 2024, l’ultimo e ancora chiacchieratissimo è stato quello di Gigi. È stato celebrato sabato pomeriggio, 28 settembre 2024, a Villa Oliva, In provincia di Lucca, davanti a centinaia di invitati. La festa in spiaggia è andata in scena il giorno successivo, l’ex calciatore e la giornalista che hanno accolto gli ospiti al Bagno La Romanina a Marina di Massa, di proprietà dello sposo. Le nozze sono arrivate11 anni d’amore e i due hanno detto “Sì” davanti ai quattro figli: Louis Thomas e David Lee, avuti dal portiere con l’ex, Pietro, figlio die Rocco Attisani e Leopoldo Mattia, nato dall’amore tra i neo sposini.