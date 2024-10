Anticipazioni Uomini e Donne oggi 2 ottobre 2024 | Trono Classico e Over

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), mercoledì 2è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, mercoledì 2, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diValerio si presenterà in trasmissione con un completino intimo che ha comprato per Gemma e, in studio, saranno mostrati sul led anche i messaggi che si sono scambiati nel corso della settimana. Dagli sms emergerà che Valerio si è dichiarato alla dama torinese, rivelandole che si starebbe innamorando di lei. In trasmissione, però, ci sarà una segnalazione che scatenerà il putiferio e vedrà coinvolto proprio Valerio: il cavaliere è stato beccato in compagnia di una donna mentre stava facendo compere un centro commerciale.