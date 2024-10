Stellantis Rivede le stime per il 2024 | titolo in forte calo

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il gruppo automobilistico riduce le previsioni per il margine operativo e il free cash flow a causa di sfide nel mercato nordamericano e di un contesto globale incerto, mentre ilcrolla in Borsa.ha annunciato una revisione delleper i risultati finanziari del, decisione dettata da problemi di performance nel mercato nordamericano e dal deterioramento delle dinamiche globali nel settore automobilistico. In particolare, il margine del risultato operativo adjusted è ora atteso tra il 5,5% e il 7% per l’intero anno, in nettorispetto alle precedenti previsioni che indicavano un margine “double digit”. Inoltre, il free cash flow industriale è previsto tra -5 miliardi e -10 miliardi di euro, rispetto alla stima precedente di un valore positivo. Le nuoveprevedono una riduzione di circa 200.000 veicoli nelle consegne rispetto aldi 100.