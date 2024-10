Scappa con la droga Segnalato 28enne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024) Vede gli agenti ebeccato di nuovo con l’hashish nella zona dei giardini Orti Pace. Domenica alle 22, nel corso dei servizi di prevenzione generale e controllo del territorio, gli operatori di polizia hanno notato un nigeriano a loro noto che alla loro vista ha iniziato are. I poliziotti si sono appostati sotto casa sua cogliendolo di sorpresa e visti i precedenti perlo hanno sottoposto a ispezione e controllo. In un pacchetto di sigarette che stringeva nella mano destra, i poliziotti hanno trovato hashish per 1,20 grammi così ilè statoalla Prefettura per uso personale.