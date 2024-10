Salario minimo il centrodestra dice solo no | alla Camera bocciata un’altra proposta del centrosinistra Il governo difende le elite

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Ildiribadisce il no alla maggioranza ha bocciato l’ennesimadelquesta volta sotto forma di emendamento al ddl Lavoro. I voti contrari, dei partiti dell’area di, sono stati 148, quelli favorevoli 111 gli astenuti sono stati 6 (tutti di Italia Viva). Il testo era firmato da leader e capigruppo di tutti i partiti di minoranza ad eccezione di Iv: i primi firmatari erano Giuseppe Conte, Elly Schlein, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli, Matteo Richetti e Riccardo Magi. Tutti i parlamentari dei rispettivi gruppi (M5s, Pd, Verdi-Sinistra, Azione e +Europa) sono intervenuti a titolo personale – per un minuto ciascuno, come da regolamento – a favore dell’emendamento. Gli interventi non hanno avuto ragioni ostruzionistiche, ma nascono dvolontà politica di sostenere questa battaglia politica.