Inter-Stella Rossa 4-0 pagelle | Mkhitaryan MVP 7 5 Arnautovic top!

(Di martedì 1 ottobre 2024) L’vince per 4-0 contro lae si gode il primo successo in Champions League. Henrikhtrascina la squadra, Markomerita una lode. Ledella partita. YANN SOMMER 6.5 – Nel primo tempo si destreggia con i piedi in dribbling e aggiunge alla sua serata una parata di posizione su Silas.– DIFESA BENJAMIN PAVARD 6.5 – Coinvolto pienamente nella manovra, prova anche conclusioni pericolose dalla distanza. Un fattore sulla fascia destra. STEFAN DE VRIJ 6 – Marcatura dura ed efficace su Ndiaye nonostante la superiorità fisica dell’attaccante. Chiude con un’ammonizione e viene sostituito. – dal 64? FRANCESCO ACERBI 6 – Non deve fare nulla di speciale, gestisce senza problemi.