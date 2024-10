Grande Fratello un momento di sconforto per Amanda | la confessione

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 1 ottobre 2024)Lecciso è a rischio eliminazione: la concorrente affronta undia pochi giorni dalla nuova diretta, nel corso della puntata andata in onda ieri sera,Lecciso è stata la meno votata dal pubblico ed è ancora oggi a rischio eliminazione. Mentre Iago, Helena e Shaila si sono salvate,è finita dritta al televoto. La Lecciso ha stretto un forte legame con diverse inquiline, da Jessica a Mariavittoria ma in queste settimane non ha ancora avuto modo di raccontarsi e svelare la sua storia. Riuscirà a salvarsi giovedì o dovrà abbandonare la Casa? Leggi anche Amici 2024, i primi allievi scelgono i prof. Ecco quale è stata la scelta Lodella gieffinascoppia in lacrime questo pomeriggio in giardino sovrastata dai suoi pensieri e dal timore di dover già lasciare la Casa.