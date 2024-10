Grande Fratello | l’opinione di Ebuc sulla quinta puntata

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 1 ottobre 2024) Ieri sera su Canale 5 è andata in onda ladel, il reality condotto da Alfonso Signorini con Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi nel ruolo di opinioniste. A commentarla oggi per noi c’è, uno degli storici utenti del nostro sito. Eccovi la sua opinione: Se sopra l’ingresso dell’inferno dantesco vi è inciso “Lasciate ogni speranza voi ch’entrate”, sopra la porta rossa deldovrebbe essere affisso, a caratteri cubitali, il principio (rivisitato) di conservazione della massa. “Nulla si crea, nulla si distrugge. Si trasformano solo i nomi”. Perché ilè così, da decenni. Nessuna trama nuova viene creata, nessuna trama viene mai realmente cestinata. L’unica cosa a trasformarsi sono i nomi dei protagonisti in ballo, anno dopo anno.