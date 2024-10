Birra tedesca e cibo toscano una domenica che strizza l’occhio all’October Fest

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024) Un po’ di Octobera Monsummano, per il quarto anno di fila di birre in compagnia. Appuntamento6 ottobre alla storica Bottega dell’Idilia, a Pozzarello, di Barbara Romani e Simone Mariotti, che anche quest’anno vogliono ringraziare tutti i loro clienti con unaa ispiratatedesco e con latipica dell’evento. "L’iniziativa è nata quasi per scherzo – racconta Mariotti – nel 2019 come ringraziamento ai nostri clienti più affezionati. Poi la cosa si è ingrandita tanto da dove mandare via, solo lo scorso anno decine di persone perché non avevamo più posto. È un modo per stare insieme in allegria e ringraziare chi è sempre con noi".